Momnt
Momnt Μισθοί

Ο μισθός της Momnt κυμαίνεται από $140,700 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $168,941 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Momnt. Τελευταία ενημέρωση: 9/16/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $160K
Διαχειριστής Προϊόντος
$141K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$169K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Momnt είναι Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $168,941. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Momnt είναι $160,000.

