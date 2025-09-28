Κατάλογος Εταιρειών
Momentive.ai
Momentive.ai Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Momentive.ai κυμαίνεται από €101K ανά year για P1 έως €267K ανά year για P6. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε €207K.

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
P1
Software Engineer I(Αρχάριο Επίπεδο)
€101K
€86.4K
€10.1K
€4.3K
P2
Software Engineer II
€163K
€138K
€14.8K
€10.1K
P3
Senior Software Engineer I
€189K
€136K
€36.9K
€15.6K
P4
Senior Software Engineer II
€207K
€164K
€23.6K
€19.2K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Momentive.ai, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Momentive.ai in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €310,293. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Momentive.ai για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in United States είναι €214,490.

Άλλοι Πόροι