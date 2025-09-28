Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Momentive.ai κυμαίνεται από €101K ανά year για P1 έως €267K ανά year για P6. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε €207K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Momentive.ai. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
P1
€101K
€86.4K
€10.1K
€4.3K
P2
€163K
€138K
€14.8K
€10.1K
P3
€189K
€136K
€36.9K
€15.6K
P4
€207K
€164K
€23.6K
€19.2K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Momentive.ai, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)