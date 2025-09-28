Κατάλογος Εταιρειών
Momentive.ai
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος

  • Όλοι οι Μισθοί Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος

Momentive.ai Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος in United States στην Momentive.ai κυμαίνεται από $243K έως $345K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Momentive.ai. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$275K - $313K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$243K$275K$313K$345K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος υποβολές στην Momentive.ai για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Momentive.ai, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)



Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος sa Momentive.ai in United States ay may taunang kabuuang bayad na $345,150. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Momentive.ai para sa Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος role in United States ay $242,775.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Momentive.ai

Σχετικές Εταιρείες

  • Flatiron Health
  • Netskope
  • Outreach
  • Clear Street
  • Palmetto
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι