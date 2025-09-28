Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in Netherlands στην Momentive.ai κυμαίνεται από €131K έως €184K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Momentive.ai. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€142K - €165K
Netherlands
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€131K€142K€165K€184K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

€142K

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Momentive.ai, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Επιστήμονας Δεδομένων en Momentive.ai in Netherlands está en una compensación total anual de €183,745. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Momentive.ai para el puesto de Επιστήμονας Δεδομένων in Netherlands es €131,247.

