Η μέση συνολική αποζημίωση Λογιστής in United States στην Momentive.ai κυμαίνεται από $162K έως $227K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Momentive.ai. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$176K - $204K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$162K$176K$204K$227K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Momentive.ai, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Λογιστής στην Momentive.ai in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $227,290. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Momentive.ai για τον ρόλο Λογιστής in United States είναι $162,350.

