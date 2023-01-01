Momenta Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Momenta κυμαίνεται από $26,449 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλό άκρο έως $85,071 για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Momenta. Τελευταία ενημέρωση: 9/16/2025

Ανθρώπινοι Πόροι
$26.4K
Προσελκυστής Προσωπικού
$85.1K
Μηχανικός Λογισμικού
$69.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Momenta είναι Προσελκυστής Προσωπικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $85,071. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Momenta είναι $69,701.

