Momenta Μισθοί

Ο μισθός της Momenta κυμαίνεται από $26,449 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλό άκρο έως $85,071 για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Momenta . Τελευταία ενημέρωση: 9/16/2025