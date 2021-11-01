Κατάλογος Εταιρειών
Mollie
Mollie Μισθοί

Ο μισθός της Mollie κυμαίνεται από $57,450 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $149,235 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Mollie. Τελευταία ενημέρωση: 9/15/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer 2 $93.5K
Senior Engineer $115K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $149K
Αναλυτής Δεδομένων
$57.4K

Επιστήμονας Δεδομένων
$92.7K
Μάρκετινγκ
$81K
Διαχειριστής Έργων
$101K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$110K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$114K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Mollie είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $149,235. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Mollie είναι $101,241.

