Moderna Μισθοί

Ο μισθός της Moderna κυμαίνεται από $40,899 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λογιστής στο χαμηλό άκρο έως $351,832 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Moderna. Τελευταία ενημέρωση: 10/19/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $180K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $260K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Βιοϊατρικός Μηχανικός
Median $98K
Λογιστής
$40.9K
Χημικός Μηχανικός
$140K
Αναλυτής Δεδομένων
$72.6K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$256K
Ανθρώπινοι Πόροι
$241K
Σύμβουλος Διοίκησης
$279K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$166K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$336K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$332K
Διαχειριστής Έργων
$245K
Θέματα Κανονισμών
$312K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$352K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Moderna, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Moderna είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $351,832. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Moderna είναι $243,210.

