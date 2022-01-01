Moderna Μισθοί

Ο μισθός της Moderna κυμαίνεται από $40,899 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λογιστής στο χαμηλό άκρο έως $351,832 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Moderna . Τελευταία ενημέρωση: 10/19/2025