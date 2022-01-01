Κατάλογος Εταιρειών
Model N
Model N Μισθοί

Ο μισθός της Model N κυμαίνεται από $72,611 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προγραμμάτων στο χαμηλό άκρο έως $280,000 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Model N. Τελευταία ενημέρωση: 9/13/2025

$160K

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $280K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $137K
Ανθρώπινοι Πόροι
$236K

Νομικός
$256K
Σύμβουλος Διοίκησης
$80.4K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$72.6K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$259K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$217K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Model N είναι Διαχειριστής Προϊόντος με ετήσια συνολική αμοιβή $280,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Model N είναι $226,502.

