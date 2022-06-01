MOD Μισθοί

Ο μισθός της MOD κυμαίνεται από $32,017 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $149,250 για έναν Βιοϊατρικός Μηχανικός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της MOD . Τελευταία ενημέρωση: 10/18/2025