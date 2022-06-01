Κατάλογος Εταιρειών
MOD Μισθοί

Ο μισθός της MOD κυμαίνεται από $32,017 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $149,250 για έναν Βιοϊατρικός Μηχανικός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της MOD. Τελευταία ενημέρωση: 10/18/2025

Βιοϊατρικός Μηχανικός
$149K
Μηχανικός Υλικού
$36.5K
Διαχειριστής Έργων
$90K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Μηχανικός Λογισμικού
$32K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$96K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$85.2K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$87.3K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην MOD είναι Βιοϊατρικός Μηχανικός at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $149,250. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην MOD είναι $87,262.

Άλλοι Πόροι