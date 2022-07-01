MobiSystems Μισθοί

Ο μισθός της MobiSystems κυμαίνεται από $32,274 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $150,750 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της MobiSystems . Τελευταία ενημέρωση: 10/18/2025