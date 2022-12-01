Κατάλογος Εταιρειών
Mobile Programming Μισθοί

Ο μισθός της Mobile Programming κυμαίνεται από $14,216 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $107,460 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Mobile Programming. Τελευταία ενημέρωση: 10/18/2025

Επιστήμονας Δεδομένων
$107K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$14.2K
Διαχειριστής Έργων
$97.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Μηχανικός Λογισμικού
$17.8K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Mobile Programming είναι Επιστήμονας Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $107,460. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Mobile Programming είναι $57,629.

