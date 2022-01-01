Κατάλογος Εταιρειών
Mixpanel
Mixpanel Μισθοί

Ο μισθός της Mixpanel κυμαίνεται από $41,790 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σύμβουλος Διοίκησης στο χαμηλό άκρο έως $353,723 για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Mixpanel. Τελευταία ενημέρωση: 10/20/2025

Μηχανικός Λογισμικού
L3 $237K
L4 $276K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $242K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$199K

Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$269K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$101K
Επιστήμονας Δεδομένων
$221K
Ανθρώπινοι Πόροι
$340K
Σύμβουλος Διοίκησης
$41.8K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$208K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$354K
Προσελκυστής Προσωπικού
$180K
Πωλήσεις
$179K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$254K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Mixpanel, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Mixpanel είναι Σχεδιαστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $353,723. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Mixpanel είναι $229,193.

Άλλοι Πόροι