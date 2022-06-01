Κατάλογος Εταιρειών
Mitsubishi Logisnext Americas Μισθοί

Ο μισθός της Mitsubishi Logisnext Americas κυμαίνεται από $90,450 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $175,875 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Mitsubishi Logisnext Americas. Τελευταία ενημέρωση: 10/20/2025

Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $93K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$90.5K
Διαχειριστής Προϊόντος
$176K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Διαχειριστής Προγραμμάτων
$123K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Mitsubishi Logisnext Americas είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $175,875. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Mitsubishi Logisnext Americas είναι $107,805.

