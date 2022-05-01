Minted Μισθοί

Ο μισθός της Minted κυμαίνεται από $138,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $171,855 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Minted . Τελευταία ενημέρωση: 9/16/2025