Minor International
    Σχετικά

    Minor International is a hospitality and leisure company with a portfolio of hotels, resorts, restaurants, and retail outlets in 62 markets from Africa to Australia including South America and Europe.

    http://minor.com
    Ιστότοπος
    1978
    Έτος Ίδρυσης
    66,000
    Αριθμός Εργαζομένων
    Έδρα

