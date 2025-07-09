Ministry Of Defence Μισθοί

Ο μισθός της Ministry Of Defence κυμαίνεται από $60,300 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλό άκρο έως $80,697 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Ministry Of Defence . Τελευταία ενημέρωση: 9/16/2025