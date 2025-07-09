Κατάλογος Εταιρειών
Ministry Of Defence
Ministry Of Defence Μισθοί

Ο μισθός της Ministry Of Defence κυμαίνεται από $60,300 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλό άκρο έως $80,697 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Ministry Of Defence. Τελευταία ενημέρωση: 9/16/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Διοικητικός Βοηθός
$60.3K
Αναλυτής Δεδομένων
$77.8K
Επιστήμονας Δεδομένων
$65.3K

Διαχειριστής Προϊόντος
$80.7K
Μηχανικός Λογισμικού
$66.7K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Ministry Of Defence είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $80,697. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Ministry Of Defence είναι $66,662.

