Miniso Μισθοί

Ο μισθός της Miniso κυμαίνεται από $6,733 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $167,969 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Miniso. Τελευταία ενημέρωση: 11/27/2025

Επιστήμονας Δεδομένων
$168K
Πωλήσεις
$6.7K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Miniso είναι Επιστήμονας Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $167,969. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Miniso είναι $87,351.

