MinIO Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της MinIO είναι $127,400 για έναν Μηχανικός Λογισμικού . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της MinIO . Τελευταία ενημέρωση: 11/27/2025