  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

MindTickle Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in India στην MindTickle κυμαίνεται από ₹4.12M ανά year για Software Engineer 2 έως ₹7.07M ανά year για Software Engineer 3. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹4.55M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της MindTickle. Τελευταία ενημέρωση: 12/8/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Software Engineer 1
(Αρχάριο Επίπεδο)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$46.9K
$43.7K
$569
$2.7K
Software Engineer 3
$80.4K
$70.2K
$3.4K
$6.8K
Engineering Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην MindTickle, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην MindTickle in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹8,189,557. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην MindTickle για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in India είναι ₹4,123,825.

Άλλοι Πόροι

