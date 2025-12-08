Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Λειτουργίες Εσόδων στην MindTickle κυμαίνεται από ₹1.21M έως ₹1.66M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της MindTickle. Τελευταία ενημέρωση: 12/8/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$14.9K - $17.7K
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$13.8K$14.9K$17.7K$18.8K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην MindTickle, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Λειτουργίες Εσόδων στην MindTickle φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹1,656,174. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην MindTickle για τον ρόλο Λειτουργίες Εσόδων είναι ₹1,209,727.

