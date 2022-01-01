Κατάλογος Εταιρειών
MindTickle Μισθοί

Ο μισθός της MindTickle κυμαίνεται από $14,439 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο χαμηλό άκρο έως $153,628 για έναν Διαφημιστικός Συντάκτης στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της MindTickle. Τελευταία ενημέρωση: 11/27/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $46.9K

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Διευθυντής Προϊόντος
Median $79.1K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $102K

Διαφημιστικός Συντάκτης
$154K
Επιτυχία Πελατών
$86.6K
Αναλυτής Δεδομένων
$29.8K
Ανθρώπινο Δυναμικό
$31.6K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$14.4K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$25.1K
Διευθυντής Προγραμμάτων
$65.7K
Διευθυντής Έργων
$89.4K
Λειτουργίες Εσόδων
$16.3K
Πωλήσεις
$105K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην MindTickle, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην MindTickle είναι Διαφημιστικός Συντάκτης at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $153,628. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην MindTickle είναι $65,737.

