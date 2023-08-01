Κατάλογος Εταιρειών
MindsDB
MindsDB Μισθοί

Ο μισθός της MindsDB κυμαίνεται από $125,134 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινο Δυναμικό στο χαμηλό άκρο έως $214,200 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της MindsDB. Τελευταία ενημέρωση: 11/26/2025

Ανθρώπινο Δυναμικό
$125K
Μηχανικός Λογισμικού
$214K
Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην MindsDB είναι Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $214,200. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην MindsDB είναι $169,667.

