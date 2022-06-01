Κατάλογος Εταιρειών
Miltenyi Biotec Μισθοί

Ο μισθός της Miltenyi Biotec κυμαίνεται από $48,860 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλό άκρο έως $147,758 για έναν Βιοϊατρικός Μηχανικός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Miltenyi Biotec. Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025

$160K

Διοικητικός Βοηθός
$48.9K
Βιοϊατρικός Μηχανικός
$148K
Νομικός
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Διαχειριστής Προϊόντος
$118K
Διαχειριστής Έργων
$76.7K
Μηχανικός Λογισμικού
$104K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$109K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Miltenyi Biotec είναι Βιοϊατρικός Μηχανικός at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $147,758. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Miltenyi Biotec είναι $109,140.

Άλλοι Πόροι