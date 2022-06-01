Miltenyi Biotec Μισθοί

Ο μισθός της Miltenyi Biotec κυμαίνεται από $48,860 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλό άκρο έως $147,758 για έναν Βιοϊατρικός Μηχανικός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Miltenyi Biotec . Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025