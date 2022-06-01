Κατάλογος Εταιρειών
MillerKnoll
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

MillerKnoll Μισθοί

Ο μισθός της MillerKnoll κυμαίνεται από $5,973 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $91,400 για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της MillerKnoll. Τελευταία ενημέρωση: 9/8/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $91.4K

Μηχανικός Παραγωγής

Σχεδιαστής Προϊόντος
$6K
Διαχειριστής Προϊόντος
$78.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Πωλήσεις
$55.7K
Μηχανικός Λογισμικού
$89.4K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

أعلى وظيفة أجراً في MillerKnoll هي Μηχανολόγος Μηχανικός بتعويض إجمالي سنوي قدره $91,400. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في MillerKnoll هو $78,108.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την MillerKnoll

Σχετικές Εταιρείες

  • Roblox
  • PayPal
  • Coinbase
  • Flipkart
  • SoFi
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι