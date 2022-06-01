MillerKnoll Μισθοί

Ο μισθός της MillerKnoll κυμαίνεται από $5,973 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $91,400 για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της MillerKnoll . Τελευταία ενημέρωση: 9/8/2025