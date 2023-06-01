Mill Μισθοί

Ο μισθός της Mill κυμαίνεται από $167,160 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προγραμμάτων στο χαμηλό άκρο έως $229,500 για έναν Νομικός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Mill . Τελευταία ενημέρωση: 9/8/2025