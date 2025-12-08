Κατάλογος Εταιρειών
miHoYo
miHoYo Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in China στην miHoYo κυμαίνεται από CN¥1.34M έως CN¥1.94M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της miHoYo. Τελευταία ενημέρωση: 12/8/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$213K - $247K
China
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$188K$213K$247K$272K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη miHoYo?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην miHoYo in China φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CN¥1,942,188. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην miHoYo για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in China είναι CN¥1,338,314.

Άλλοι Πόροι

