Midea Group Μισθοί

Το εύρος μισθών της Midea Group κυμαίνεται από $25,016 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διαχειριστής Έργου στο χαμηλότερο άκρο έως $251,250 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Midea Group. Τελευταία ενημέρωση: 8/9/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $92K
Αναλυτής Δεδομένων
$49.4K
Οικονομικός Αναλυτής
$54.9K

Βιομηχανικός Σχεδιαστής
$41.9K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$48.1K
Διευθυντής Προϊόντος
$71.4K
Διαχειριστής Έργου
$25K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$251K
Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Midea Group είναι ο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $251,250. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Midea Group είναι $52,147.

