MicroStrategy Μισθοί

Ο μισθός της MicroStrategy κυμαίνεται από $107,100 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $320,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της MicroStrategy . Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025