Κατάλογος Εταιρειών
MicroStrategy
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

MicroStrategy Μισθοί

Ο μισθός της MicroStrategy κυμαίνεται από $107,100 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $320,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της MicroStrategy. Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $146K
Principal Software Engineer $246K
Senior Architect $270K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $320K
Διοικητικός Βοηθός
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$129K
Επιστήμονας Δεδομένων
$225K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$107K
Διαχειριστής Προϊόντος
$286K
Διαχειριστής Έργων
$200K
Πωλήσεις
$209K
Μηχανικός Πωλήσεων
Median $263K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην MicroStrategy είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $320,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην MicroStrategy είναι $208,950.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την MicroStrategy

Σχετικές Εταιρείες

  • Rackspace
  • Visa
  • Citrix
  • HPE
  • Red Hat
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι