Η αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in India στην Microsoft κυμαίνεται από ₹9.77M ανά year για 64 έως ₹22.78M ανά year για 67. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹13.67M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Microsoft. Τελευταία ενημέρωση: 11/7/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
64
₹9.77M
₹5.88M
₹2.91M
₹984K
Principal EM
₹12.91M
₹6.95M
₹4.59M
₹1.37M
66
₹16.44M
₹8.26M
₹6.38M
₹1.8M
Senior Director
₹22.78M
₹10.06M
₹9.7M
₹3.01M
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
20%
ΕΤΟΣ 1
20%
ΕΤΟΣ 2
20%
ΕΤΟΣ 3
20%
ΕΤΟΣ 4
20%
ΕΤΟΣ 5
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
