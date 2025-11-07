Η αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Greater Austin Area στην Microsoft κυμαίνεται από $229K ανά year για 64 έως $361K ανά year για 66. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Austin Area ανέρχεται σε $317K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Microsoft. Τελευταία ενημέρωση: 11/7/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
64
$229K
$160K
$41K
$27.8K
Principal EM
$315K
$187K
$80.9K
$46.3K
66
$361K
$209K
$115K
$37.3K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
Sometimes a 5 year schedule
20%
ΕΤΟΣ 1
20%
ΕΤΟΣ 2
20%
ΕΤΟΣ 3
20%
ΕΤΟΣ 4
20%
ΕΤΟΣ 5
Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 5 ετών:
20% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)
20% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)
20% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)
20% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)
20% κατοχυρώνεται στο 5th-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
Sometimes a 5 year schedule