Microsoft Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού Μισθοί στη Czech Republic

Η αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Czech Republic στην Microsoft κυμαίνεται από CZK 2.75M ανά year για 64 έως CZK 5.29M ανά year για 66. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Czech Republic ανέρχεται σε CZK 4.04M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Microsoft. Τελευταία ενημέρωση: 11/7/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους 64 Senior Manager CZK 2.75M CZK 1.99M CZK 512K CZK 248K Principal EM Principal Director of Engineering CZK 3.9M CZK 2.46M CZK 945K CZK 499K 66 CZK 5.29M CZK 2.81M CZK 2M CZK 489K Senior Director 67 CZK -- CZK -- CZK -- CZK -- Προβολή 5 Περισσότερων Επιπέδων

+ CZK 5.17M + CZK 1.25M + CZK 1.92M + CZK 431K + CZK 754K + CZK 474K Don't get lowballed

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

​ Φίλτρο Πίνακα Εγγραφή Προσθήκη Προσθήκη Αμοιβής Προσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία Τοποθεσία | Ημερομηνία Όνομα Βαθμίδας Ετικέτα Έτη Εμπειρίας Σύνολο / Στην Εταιρεία Συνολική Αποζημίωση ( CZK ) Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους Δεν βρέθηκαν μισθοί Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Λάβετε ειδοποιήσεις για νέους μισθούς Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων

HR / Προσλήψεις; Δημιουργήστε μια διαδραστική προσφορά

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο Εναλλακτικό 1 Εναλλακτικό 2 Εναλλακτικό 3 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως ) Sometimes a 5 year schedule 20 % ΕΤΟΣ 1 20 % ΕΤΟΣ 2 20 % ΕΤΟΣ 3 20 % ΕΤΟΣ 4 20 % ΕΤΟΣ 5 Τύπος Μετοχών RSU Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 5 ετών: 20 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 20.00 % ετησίως )

20 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 20.00 % ετησίως )

20 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 20.00 % ετησίως )

20 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 20.00 % ετησίως )

20 % κατοχυρώνεται στο 5th - ΕΤΟΣ ( 20.00 % ετησίως ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία ) Sometimes a 5 year schedule

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Microsoft ?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας Εγγραφείτε για επαληθευμένες Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού προσφορές . Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα → Εισάγετε το Email σας Εισάγετε το Email σας Εγγραφή Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.