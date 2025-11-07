Κατάλογος Εταιρειών
Microsoft
  Czech Republic

Microsoft Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού Μισθοί στη Czech Republic

Η αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Czech Republic στην Microsoft κυμαίνεται από CZK 2.75M ανά year για 64 έως CZK 5.29M ανά year για 66. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Czech Republic ανέρχεται σε CZK 4.04M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Microsoft. Τελευταία ενημέρωση: 11/7/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
64
Senior Manager
CZK 2.75M
CZK 1.99M
CZK 512K
CZK 248K
Principal EM
Principal Director of Engineering
CZK 3.9M
CZK 2.46M
CZK 945K
CZK 499K
66
CZK 5.29M
CZK 2.81M
CZK 2M
CZK 489K
Senior Director
67
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ΕΤΟΣ 1

20%

ΕΤΟΣ 2

20%

ΕΤΟΣ 3

20%

ΕΤΟΣ 4

20%

ΕΤΟΣ 5

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 5 ετών:

  • 20% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 5th-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Sometimes a 5 year schedule



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στην Microsoft in Czech Republic φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CZK 5,294,394. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Microsoft για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Czech Republic είναι CZK 3,202,596.

Άλλοι Πόροι