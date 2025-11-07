Κατάλογος Εταιρειών
Microsoft
Microsoft Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού Μισθοί στη Canada

Η αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Canada στην Microsoft κυμαίνεται από CA$236K ανά year για 64 έως CA$390K ανά year για 66. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Canada ανέρχεται σε CA$323K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Microsoft. Τελευταία ενημέρωση: 11/7/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
64
Senior Manager
CA$236K
CA$173K
CA$38.4K
CA$25.2K
Principal EM
Principal Director of Engineering
CA$258K
CA$181K
CA$46.5K
CA$29.7K
66
CA$390K
CA$216K
CA$125K
CA$49.7K
Senior Director
67
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ΕΤΟΣ 1

20%

ΕΤΟΣ 2

20%

ΕΤΟΣ 3

20%

ΕΤΟΣ 4

20%

ΕΤΟΣ 5

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 5 ετών:

  • 20% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 5th-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Sometimes a 5 year schedule



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στην Microsoft in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$480,696. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Microsoft για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Canada είναι CA$287,367.

