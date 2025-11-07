Microsoft Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Warsaw Metropolitan Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Warsaw Metropolitan Area στην Microsoft κυμαίνεται από PLN 294K ανά year για 62 έως PLN 659K ανά year για 65. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Warsaw Metropolitan Area ανέρχεται σε PLN 661K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Microsoft. Τελευταία ενημέρωση: 11/7/2025

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους SDE 59 ( Αρχάριο Επίπεδο ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- 60 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- SDE II 61 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- 62 PLN 294K PLN 227K PLN 53.5K PLN 13.3K Προβολή 9 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο Εναλλακτικό 1 Εναλλακτικό 2 Εναλλακτικό 3 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως ) Sometimes a 5 year schedule 20 % ΕΤΟΣ 1 20 % ΕΤΟΣ 2 20 % ΕΤΟΣ 3 20 % ΕΤΟΣ 4 20 % ΕΤΟΣ 5 Τύπος Μετοχών RSU Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 5 ετών: 20 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 20.00 % ετησίως )

20 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 20.00 % ετησίως )

20 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 20.00 % ετησίως )

20 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 20.00 % ετησίως )

20 % κατοχυρώνεται στο 5th - ΕΤΟΣ ( 20.00 % ετησίως ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία ) Sometimes a 5 year schedule

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Microsoft ?

