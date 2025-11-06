Κατάλογος Εταιρειών
Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Chicago Area στην Microsoft κυμαίνεται από $161K ανά year για 59 έως $298K ανά year για 65. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Chicago Area ανέρχεται σε $201K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Microsoft. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
SDE
59(Αρχάριο Επίπεδο)
$161K
$120K
$28.1K
$13K
60
$178K
$128K
$32.2K
$17.3K
SDE II
61
$194K
$142K
$38.2K
$13.3K
62
$196K
$155K
$29.4K
$11.9K
Microsoft logo
+$240K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Microsoft in Greater Chicago Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $297,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Microsoft για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Greater Chicago Area είναι $205,000.

