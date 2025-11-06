Microsoft Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Cairo

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Cairo στην Microsoft κυμαίνεται από EGP 1.12M ανά year για 59 έως EGP 1.94M ανά year για 63. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Cairo ανέρχεται σε EGP 1.23M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Microsoft. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους SDE 59 ( Αρχάριο Επίπεδο ) EGP 1.12M EGP 715K EGP 406K EGP 0 60 EGP 1.13M EGP 701K EGP 383K EGP 42.5K SDE II 61 EGP 1.21M EGP 675K EGP 529K EGP 3.6K 62 EGP 1.67M EGP 700K EGP 849K EGP 119K Προβολή 9 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο Εναλλακτικό 1 Εναλλακτικό 2 Εναλλακτικό 3 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως ) Sometimes a 5 year schedule 20 % ΕΤΟΣ 1 20 % ΕΤΟΣ 2 20 % ΕΤΟΣ 3 20 % ΕΤΟΣ 4 20 % ΕΤΟΣ 5 Τύπος Μετοχών RSU Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 5 ετών: 20 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 20.00 % ετησίως )

20 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 20.00 % ετησίως )

20 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 20.00 % ετησίως )

20 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 20.00 % ετησίως )

20 % κατοχυρώνεται στο 5th - ΕΤΟΣ ( 20.00 % ετησίως ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία ) Sometimes a 5 year schedule

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Microsoft ?

