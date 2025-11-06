Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Czech Republic στην Microsoft κυμαίνεται από CZK 1.1M ανά year για 59 έως CZK 3.67M ανά year για 65. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Czech Republic ανέρχεται σε CZK 2.29M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Microsoft. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
SDE
CZK 1.1M
CZK 875K
CZK 162K
CZK 66.6K
60
CZK 1.28M
CZK 988K
CZK 208K
CZK 89.4K
SDE II
CZK 1.61M
CZK 1.21M
CZK 319K
CZK 78.1K
62
CZK 1.75M
CZK 1.39M
CZK 308K
CZK 58.2K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
Sometimes a 5 year schedule
20%
ΕΤΟΣ 1
20%
ΕΤΟΣ 2
20%
ΕΤΟΣ 3
20%
ΕΤΟΣ 4
20%
ΕΤΟΣ 5
Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 5 ετών:
20% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)
20% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)
20% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)
20% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)
20% κατοχυρώνεται στο 5th-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
Sometimes a 5 year schedule
Συμπεριλαμβανόμενοι ΤίτλοιΥποβολή Νέου Τίτλου
Μηχανικός iOS
Μηχανικός Frontend Λογισμικού
Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης
Μηχανικός Backend Λογισμικού
Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού
Μηχανικός Δικτύων
Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας (QA) Λογισμικού
Μηχανικός Δεδομένων
Μηχανικός Παραγωγικού Λογισμικού
Μηχανικός Ασφάλειας Λογισμικού
Μηχανικός DevOps
Μηχανικός Αξιοπιστίας Συστημάτων
Μηχανικός Κρυπτογραφίας
Μηχανικός Λογισμικού Εικονικής Πραγματικότητας
Μηχανικός Συστημάτων
Μηχανικός Λογισμικού Βιντεοπαιχνιδιών
Υποστηρικτής Προγραμματιστών
Ερευνητής Επιστήμονας
Ερευνητής Τεχνητής Νοημοσύνης
Μηχανικός Τεχνητής Νοημοσύνης