Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Chile στην Microsoft κυμαίνεται από CLP 90.78M ανά year για 61 έως CLP 102.82M ανά year για 63. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Chile ανέρχεται σε CLP 88.99M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Microsoft. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους SDE 59 ( Αρχάριο Επίπεδο ) CLP -- CLP -- CLP -- CLP -- 60 CLP -- CLP -- CLP -- CLP -- SDE II 61 CLP 90.78M CLP 59.57M CLP 17.05M CLP 14.16M 62 CLP 86.58M CLP 60.7M CLP 19.63M CLP 6.25M Προβολή 9 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Εταιρεία Τοποθεσία | Ημερομηνία Όνομα Βαθμίδας Ετικέτα Έτη Εμπειρίας Σύνολο / Στην Εταιρεία Συνολική Αποζημίωση ( CLP ) Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο Εναλλακτικό 1 Εναλλακτικό 2 Εναλλακτικό 3 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως ) Sometimes a 5 year schedule 20 % ΕΤΟΣ 1 20 % ΕΤΟΣ 2 20 % ΕΤΟΣ 3 20 % ΕΤΟΣ 4 20 % ΕΤΟΣ 5 Τύπος Μετοχών RSU Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 5 ετών: 20 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 20.00 % ετησίως )

20 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 20.00 % ετησίως )

20 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 20.00 % ετησίως )

20 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 20.00 % ετησίως )

20 % κατοχυρώνεται στο 5th - ΕΤΟΣ ( 20.00 % ετησίως ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία ) Sometimes a 5 year schedule

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Microsoft ?

