Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Beijing Metropolitan Area στην Microsoft κυμαίνεται από CN¥399K ανά year για 59 έως CN¥1.81M ανά year για 65. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Beijing Metropolitan Area ανέρχεται σε CN¥566K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Microsoft. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
SDE
CN¥399K
CN¥311K
CN¥74K
CN¥13.7K
60
CN¥461K
CN¥349K
CN¥93.9K
CN¥18.3K
SDE II
CN¥524K
CN¥378K
CN¥126K
CN¥19.7K
62
CN¥574K
CN¥462K
CN¥81.5K
CN¥31.1K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
Sometimes a 5 year schedule
20%
ΕΤΟΣ 1
20%
ΕΤΟΣ 2
20%
ΕΤΟΣ 3
20%
ΕΤΟΣ 4
20%
ΕΤΟΣ 5
Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 5 ετών:
20% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)
20% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)
20% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)
20% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)
20% κατοχυρώνεται στο 5th-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
Sometimes a 5 year schedule
Συμπεριλαμβανόμενοι ΤίτλοιΥποβολή Νέου Τίτλου
Μηχανικός iOS
Μηχανικός Frontend Λογισμικού
Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης
Μηχανικός Backend Λογισμικού
Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού
Μηχανικός Δικτύων
Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας (QA) Λογισμικού
Μηχανικός Δεδομένων
Μηχανικός Παραγωγικού Λογισμικού
Μηχανικός Ασφάλειας Λογισμικού
Μηχανικός DevOps
Μηχανικός Αξιοπιστίας Συστημάτων
Μηχανικός Κρυπτογραφίας
Μηχανικός Λογισμικού Εικονικής Πραγματικότητας
Μηχανικός Συστημάτων
Μηχανικός Λογισμικού Βιντεοπαιχνιδιών
Υποστηρικτής Προγραμματιστών
Ερευνητής Επιστήμονας
Ερευνητής Τεχνητής Νοημοσύνης
Μηχανικός Τεχνητής Νοημοσύνης