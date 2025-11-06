Κατάλογος Εταιρειών
Microsoft
  • Μισθοί
  • Senior Critical Environment Technician

  • Όλοι οι Μισθοί Senior Critical Environment Technician

  • Greater Seattle Area

Microsoft Senior Critical Environment Technician Μισθοί στη Greater Seattle Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Senior Critical Environment Technician in Greater Seattle Area στην Microsoft ανέρχεται σε $203K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Microsoft. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Microsoft
Senior Critical Environment Technician
Seattle, WA
Σύνολο ανά έτος
$203K
Επίπεδο
37
Βάση
$198K
Stock (/yr)
$4.5K
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
13 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Microsoft?
Microsoft logo
+$240K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ΕΤΟΣ 1

20%

ΕΤΟΣ 2

20%

ΕΤΟΣ 3

20%

ΕΤΟΣ 4

20%

ΕΤΟΣ 5

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 5 ετών:

  • 20% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)

  • 20% κατοχυρώνεται στο 5th-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Microsoft, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Sometimes a 5 year schedule



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Senior Critical Environment Technician στην Microsoft in Greater Seattle Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $213,220. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Microsoft για τον ρόλο Senior Critical Environment Technician in Greater Seattle Area είναι $202,500.

