Κατάλογος Εταιρειών
Microsoft
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Πωλήσεις
  • 63
  • Russia

Πωλήσεις Επίπεδο

63

Επίπεδα στην Microsoft

Σύγκριση Επιπέδων
  1. 59
  2. 60
  3. 61
    4. Εμφάνιση 9 Περισσότερων Επιπέδων
Μέσος Όρος Ετησίως Συνολικές Αποδοχές
RUB 118,230
Βασικός Μισθός
RUB 6,588,265
Χορήγηση Μετοχών ()
RUB 1,430,562
Μπόνους
RUB 1,658,771
Microsoft logo
+RUB 19.64M
Block logo
+RUB 4.75M
Robinhood logo
+RUB 7.29M
Stripe logo
+RUB 1.64M
Datadog logo
+RUB 2.86M
Verily logo
+RUB 1.8M
Don't get lowballed
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων
Έχετε κάποια ερώτηση; Ρωτήστε την κοινότητα.

Επισκεφθείτε την κοινότητα του Levels.fyi για να έρθετε σε επαφή με εργαζόμενους από διαφορετικές εταιρείες, να πάρετε συμβουλές καριέρας και πολλά άλλα.

Επισκεφθείτε Τώρα!

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Microsoft

Σχετικές Εταιρείες

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι