Κατάλογος Εταιρειών
Microsoft
Πωλήσεις Επίπεδο

60

Επίπεδα στην Microsoft

Σύγκριση Επιπέδων
  1. 59
  2. 60
  3. 61
    4. Εμφάνιση 9 Περισσότερων Επιπέδων
Μέσος Όρος Ετησίως Συνολικές Αποδοχές
$170,600
Βασικός Μισθός
$111,667
Χορήγηση Μετοχών ()
$25,600
Μπόνους
$33,333
Microsoft logo
+$240K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Άλλοι Πόροι