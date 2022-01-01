Κατάλογος Εταιρειών
Micro Focus
Micro Focus Μισθοί

Ο μισθός της Micro Focus κυμαίνεται από $13,046 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $229,140 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Micro Focus. Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Entry $13K
Intermediate $14.9K
Specialist $28.1K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$126K
Επιστήμονας Δεδομένων
$90.2K

Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$151K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$193K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$167K
Διαχειριστής Προϊόντος
$229K
Λειτουργίες Εσόδων
$49.1K
Πωλήσεις
$42.1K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$123K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$159K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$160K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Micro Focus is Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $229,140. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Micro Focus is $124,063.

