Micro Focus Μισθοί

Ο μισθός της Micro Focus κυμαίνεται από $13,046 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $229,140 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Micro Focus . Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025