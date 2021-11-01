Κατάλογος Εταιρειών
Metrolinx Μισθοί

Ο μισθός της Metrolinx κυμαίνεται από $54,608 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $113,821 για έναν Πολιτικός Μηχανικός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Metrolinx. Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $76.5K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$70.8K
Πολιτικός Μηχανικός
$114K

Αναλυτής Δεδομένων
$63.8K
Επιστήμονας Δεδομένων
$73.9K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$54.6K
Μηχανικός Υλικού
$101K
Σύμβουλος Διοίκησης
$79.4K
Τεχνικός Συγγραφέας
$79.1K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Metrolinx is Πολιτικός Μηχανικός at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $113,821. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Metrolinx is $76,455.

