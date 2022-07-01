MessageGears Μισθοί

Ο μισθός της MessageGears κυμαίνεται από $117,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $125,625 για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της MessageGears . Τελευταία ενημέρωση: 11/27/2025