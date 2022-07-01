Mesh.ai Μισθοί

Ο μισθός της Mesh.ai κυμαίνεται από $14,325 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $105,812 για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Mesh.ai . Τελευταία ενημέρωση: 10/22/2025