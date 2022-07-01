Κατάλογος Εταιρειών
Mesh.ai
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Mesh.ai Μισθοί

Ο μισθός της Mesh.ai κυμαίνεται από $14,325 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $105,812 για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Mesh.ai. Τελευταία ενημέρωση: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Μηχανικός Λογισμικού
Median $20K
Αναλυτής Δεδομένων
$106K
Διαχειριστής Προϊόντος
$14.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Mesh.ai είναι Αναλυτής Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $105,812. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Mesh.ai είναι $20,000.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Mesh.ai

Σχετικές Εταιρείες

  • Apple
  • Databricks
  • Stripe
  • LinkedIn
  • Airbnb
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι