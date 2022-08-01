Merlin Labs Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της Merlin Labs είναι $150,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Merlin Labs . Τελευταία ενημέρωση: 11/27/2025