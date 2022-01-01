Κατάλογος Εταιρειών
Meritage Homes
Meritage Homes Μισθοί

Ο μισθός της Meritage Homes κυμαίνεται από $81,600 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Στελέχωση Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $84,575 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Meritage Homes. Τελευταία ενημέρωση: 11/27/2025

Στελέχωση Προσωπικού
$81.6K
Μηχανικός Λογισμικού
$84.6K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Meritage Homes είναι Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $84,575. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Meritage Homes είναι $83,088.

