Η αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in United States στην Mercury ανέρχεται σε $260K ανά year για IC3. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $270K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Mercury. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$260K
$237K
$23.5K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
16.67%
ΕΤΟΣ 1
16.67%
ΕΤΟΣ 2
16.67%
ΕΤΟΣ 3
16.67%
ΕΤΟΣ 4
16.67%
ΕΤΟΣ 5
16.67%
ΕΤΟΣ 6
Στην Mercury, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 6 ετών:
16.67% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (16.67% ετησίως)
16.67% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (16.67% ετησίως)
16.67% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (16.67% ετησίως)
16.67% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (16.67% ετησίως)
16.67% κατοχυρώνεται στο 5th-ΕΤΟΣ (16.67% ετησίως)
16.67% κατοχυρώνεται στο 6th-ΕΤΟΣ (16.67% ετησίως)
7 years post-termination exercise window.