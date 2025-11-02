Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Mercury κυμαίνεται από $132K ανά year για IC1 έως $293K ανά year για IC4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $214K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Mercury. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
IC1
$132K
$132K
$0
$0
IC2
$165K
$155K
$9.6K
$0
IC3
$257K
$205K
$45.7K
$5.7K
IC4
$293K
$235K
$57.9K
$0
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
Δεν βρέθηκαν μισθοί
16.67%
ΕΤΟΣ 1
16.67%
ΕΤΟΣ 2
16.67%
ΕΤΟΣ 3
16.67%
ΕΤΟΣ 4
16.67%
ΕΤΟΣ 5
16.67%
ΕΤΟΣ 6
Στην Mercury, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 6 ετών:
16.67% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (16.67% ετησίως)
16.67% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (16.67% ετησίως)
16.67% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (16.67% ετησίως)
16.67% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (16.67% ετησίως)
16.67% κατοχυρώνεται στο 5th-ΕΤΟΣ (16.67% ετησίως)
16.67% κατοχυρώνεται στο 6th-ΕΤΟΣ (16.67% ετησίως)
7 years post-termination exercise window.
