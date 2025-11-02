Κατάλογος Εταιρειών
Mercury
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

Mercury Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Mercury κυμαίνεται από $132K ανά year για IC1 έως $293K ανά year για IC4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $214K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Mercury. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
IC1
(Αρχάριο Επίπεδο)
$132K
$132K
$0
$0
IC2
$165K
$155K
$9.6K
$0
IC3
$257K
$205K
$45.7K
$5.7K
IC4
$293K
$235K
$57.9K
$0
Προβολή 2 Περισσότερων Επιπέδων
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

16.67%

ΕΤΟΣ 1

16.67%

ΕΤΟΣ 2

16.67%

ΕΤΟΣ 3

16.67%

ΕΤΟΣ 4

16.67%

ΕΤΟΣ 5

16.67%

ΕΤΟΣ 6

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Mercury, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 6 ετών:

  • 16.67% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (16.67% ετησίως)

  • 16.67% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (16.67% ετησίως)

  • 16.67% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (16.67% ετησίως)

  • 16.67% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (16.67% ετησίως)

  • 16.67% κατοχυρώνεται στο 5th-ΕΤΟΣ (16.67% ετησίως)

  • 16.67% κατοχυρώνεται στο 6th-ΕΤΟΣ (16.67% ετησίως)

7 years post-termination exercise window.



Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Μηχανικός Λογισμικού προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Υποβολή Νέου Τίτλου

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Mercury in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $303,800. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Mercury για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in United States είναι $213,800.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Mercury

Σχετικές Εταιρείες

  • Spotify
  • Apple
  • Facebook
  • Square
  • SoFi
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι